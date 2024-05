Palladino prende tempo - ma il Monza è pronto a salutarlo Stadio Berlusconi sempre più lontano

Le parole di Raffaele Palladino , tecnico del Monza , in conferenza stampa in vista della partita dei brianzoli contro la Salernitana Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Monza con la Salernitana. Di seguito le sue parole. VITTORIA CON IL MILAN – «In ... Continua a leggere>>

“ abbiamo terminato la partita tutti abbracciati perché l’immagine del Monza è quella di una famiglia. Di una grande famiglia. Alleno un gruppo di perso ne che mi danno tutto già in settimana, soffrono anche per la durezza degli allenamenti per poi fare queste grandi prestazioni. Devo fare i ... Continua a leggere>>

Atalanta-Fiorentina a fine campionato Tudor protesta: "Non sarebbe regolare!" - Igor Tudor, allenatore della Lazio, si è soffermato in conferenza stampa anche sulla possibilità che Atalanta-Fiorentina venga recuperata a fine campionato: "Giocare a fine campionato non è una cosa ... Continua a leggere>>

palladino sfida la Lazio del suo ex compagno Tudor - Quella di domani contro la Lazio (calcio d’inizio all’U-Power Stadium alle ore 18) sarà l’ultima chiamata per il Monza per la lotta per un posto nelle prossime coppe europee. Vincere le ultime 4 gare ... Continua a leggere>>

IL PENSIERO - Carratelli: "Nuovo allenatore del Napoli Mi aspetto una sorpresa” - Sostanzialmente De Laurentiis può anche aver ragione, ma da un presidente mi aspetto sempre un entusiasmo diverso. L’occasione per bissare c’era, forse se fosse rimasto Spalletti sarebbe stato più ... Continua a leggere>>