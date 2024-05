Paladin - lo studio indie chiude dopo quasi 19 anni

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lodi sviluppo indipendente, annuncia la sua chiusura19di attività. Loolandese è noto soprattutto per Good Job!, titolo disponibile in esclusiva per Nintendo Switch, rilasciato nel 2020. Non solo Nintendo:, fondato nel 2005, ha collaborato con partner come Apple Arcade, Netflix e Bandai Namco su franchise particolarmente amati come Cut The Rope, Tamagotchi e Katamari. Loha deciso dire per garantire ai dipendenti una giusta indennità e per rimanere privo di debiti in un momento particolarmente difficile.ha spiegato le motivazioni dietro la scelta in un breve comunicato: Continuare con l’attuale prospettiva sarebbe stato irresponsabile. Pertanto, ...

Nintendo Partner paladin studios Closes Its Doors After "Almost 19 Years" - Apart from Nintendo, the 45-person studio (which began life in 2005 and peaked at 55 people at one stage) worked with various other "incredible partners" such as Apple Arcade, Netflix and Bandai Namco ... Continua a leggere>>

paladin studios chiude dopo diciannove anni di attività: è lo studio di Amazing Katamari Damacy - "Ieri la nostra quest è giunta al termine e abbiamo chiuso lo studio," si può leggere nel comunicato. Dopo aver ricordato brevemente la storia di paladin, il testo spiega che, nonostante la produzione ... Continua a leggere>>

paladin studios Has Shut Down After Almost 19 Years - News - Netherlands-based paladin studios announced it has shut down after nearly 19 years in business. The studio blamed the lack [...] ... Continua a leggere>>