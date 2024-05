Ostia - lite degenera in accoltellamento | ferito un uomo gravemente

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ha tentato di sedare una rissa ma uno dei due l’ha colpitoal torace. Sull’incidente è intervenuta la Polizia di Roma Capitale – Ilcorrieredellacitta.com Discussione sfociata nel sangue aieri sera, giovedì 2 maggio, quando unè statomentre tentava di sedare una rissa in zona Lido centro. Sul posto sono dovute sopraggiungere due volanti della polizia per ripristinare l’ordine pubblico, visto l’esito della faida scoppiata tra tre persone, di cui una è stata feritaal torace ed è stata trasportata al più vicino ospedale in codice rosso. Rissa sfocia nel sangue aunal torace Stando a quanto ricostruito nelle ultime ore dalle autorità, sembra che un ...