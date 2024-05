Ospedale di Fano all' avanguardia per malati renali - arriva la video dialisi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024)(Pesaro e Urbino) venerdì 3 maggio 2024 - Un nuovo servizio per migliorare la qualità della vita dei dializzati è stato avviato all’Ast di Pesaro e Urbino. Un servizio di telemedicina e presa in carico del paziente nefrologico attraverso la. Il progetto, gestito dal reparto di Nefrologia edell’di, permette al paziente di comunicare in tempo reale, tramite audio e, con il personale sanitario per consigli, supporto e istruzioni operative per la gestione del trattamento dialitico direttamente dalla propria abitazione, senza necessità di recarsi in. “Il paziente zero è di Tavullia – spiega il direttore dell’Unità Operativa Complessa Nefrologia eMarina Di Luca – e il servizio ...