Osasuna-Real Betis domenica 05 maggio 2024 ore 14 | 00 | formazioni - quot - pronostici Verdiblancos attesi a Pamplona

LaLiga 2023/24, tutti i risultati della trentatreesima giornata! - Ecco tutti i risultati della trentatreesima giornata di LaLiga 2023/24 e la classifica. Il Real avvicina il titolo, retrocede l’Almeria. Continua a leggere>>

Liga, Villarreal e Granada che tris. L'ex Lazio Muriqi gela il Cadice - Risultati importanti dai match domenicali della 33ª giornata del campionato spagnolo, che coinvolgevano la lotta per un posto in Europa e quella per non retrocedere ... Continua a leggere>>

Isco apre su rigore, Salas risponde: pari nel derby betis-Siviglia - I padroni di casa hanno dato il via alle danze con l'ex Real Madrid prima della rete dei rivali. Tris Villarreal e Granada, pari Cadice-Maiorca ... Continua a leggere>>