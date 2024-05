Oroscopo Paolo Fox del 3 maggio 2024 | il Toro si ribella - i Gemelli si annoiano

L' Oroscopo di Paolo Fox del 4 maggio avverte che la Luna sarà in Pesci per gran parte della giornata, salvo transitare nell'Ariete in serata. passione e romanticismo non mancheranno per i Pesci olini, mentre c'è chi dovrà muoversi con cautela e seguire le indicazioni del celebre astrologo onde ... Continua a leggere>>

Liceali accoltellati in spiaggia a Napoli: rissa per le scarpe griffate - La madre del diciassettenne fermato per aver accoltellato due quindicenni a Bagnoli la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio ha chiesto di incontrare le famiglie dei feriti, ricoverati in rianimazione ... Continua a leggere>>

Elezioni europee, le liste per la circoscrizione Nord-Est - Si è chiusa alle 20 del 1 maggio, la due giorni di presentazione delle liste dei ... Nella Lega il capolista è paolo Borchia, veronese, che la spunta dopo i conflitti interni sulla candidatura di ... Continua a leggere>>

“Sabato in concerto” nell’auditorium di via Monte Grappa a Sassari: ogni settimana un appuntamento per tutto il mese di maggio - 3” op. 58 di Fryderyk Chopin. La settimana successiva, sabato 11 maggio, è in programma “Il giro del mondo in 80 giorni – Viaggio musicale sulle tracce di Mr. Fogg” del Duo formato da Aurelio e paolo ... Continua a leggere>>