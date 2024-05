Orlando Magic-Cleveland Cavaliers gara-6 stanotte in tv | canale - orario e streaming playoff NBA 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, gara5 del primo turno dei playoffs NBA 2023/2024. Serie che finora sta rispettando pienamente il fattore campo, con i Cavs che hanno vinto nettamente le prime due gare in casa, e i Magic che hanno ... Continua a leggere>>

Perfetta parità tra Cavs e Magic nel primo turno dei playoff e fattore campo sempre rispettato. Cleveland si è presa le prime due gare a basso punteggio vincendo 97-83 in gara 1 e 96-86 in gara 2, musica cambiata in Florida con Orlando che ha pareggiato prima travolgendo 121-83 gli avversari in