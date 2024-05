Organico aggiuntivo ATA | contratti collaboratori scolastici fino al 15 giugno Attive funzioni SIDI NOTA chiarimenti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Conn. 3378 del 2 maggio 2024 il Ministero dell'istruzione e del merito ha dato ulteriori indicazioni sulla proroga dei circa 6.000aggiuntivi assunti per il supporto alle attività legate ai progetti di Agenda Sud e del PNRR. L'articolo .

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato che i contratti dei 6147 collaboratori scolastici scaduti il 15 aprile scorso potranno essere Proroga ti dal 2 maggio fino al 15 giugno. Lo Snals Confsal esprime "grande soddisfazione per la misura introdotta nel DL Coesione, anche se con

Presentata ai sindacati la bozza del decreto che disciplinerà le procedure per beneficiare delle Posizioni economiche , così come previsto dal nuovo CCNL. La procedura selettiva sarà aperta ai dipendenti a tempo indeterminato con almeno cinque anni di servizio nell'area.

Con nota n. 3378 del 2 maggio 2024 il Ministero dell'istruzione e del merito ha dato ulteriori indicazioni sulla proroga dei circa 6.000 collaboratori scolastici aggiuntivi assunti per il supporto alle attività legate ai progetti di Agenda Sud e del PNRR.

Nuovo contratto scuola, tutte le novità: cosa cambia per il personale Ata – DIRETTA ore 15,00 - Con l'inizio di maggio sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro firmato da quasi tutti i sindacati all'Aran lo scorso 18 gennaio: "La Tecnica della Scu

Contratto CCNL ATA 2024, nuovo ordinamento, mansioni e stipendi dal 1 maggio al via - Da ora, tutti i ruoli, esclusi i collaboratori scolastici, richiederanno una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale come requisito di accesso. Inoltre, viene ripristinata la

