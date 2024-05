Opinionista Grande Fratello e conduttrice Pomeriggio 5 - c’è un nome per la prossima stagione | Impegni raddoppiati

(Di venerdì 3 maggio 2024) In casa Mediaset si sarebbe già iniziato a parlare dellaedizione dele prima ancora del cast, l’attenzione sarebbe stata rivolta ad un ruolo nello specifico: quello di. Da chi sarà ricoperto nellaedizione del reality condotto da Alfonso Signorini?5: arriva Cesara Buonamici? Secondo il blog televisivo TvBlog.it, la scelta dei vertici Mediaset sarebbe ricaduta anche per latelevisiva su Cesara Buonamici. L’amata giornalista e vice direttrice del Tg5, però, potrebbe vedersiglitelevisivi: Quest’anno la ricordiamo ...

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Top Channel ha accolto una star speciale nella casa del Grande Fratello Vip Albania : Beatrice Luzzi. L’ex partecipante del Grande Fratello è stata accolta come una regina e, in un’intervista con Ledion Lico, ha ... Continua a leggere>>

Grande Fratello: Cesara Buonamici confermata opinionista del reality show - La giornalista del TG5, nonostante alcune critiche ricevute, sarà al fianco di Alfonso Signorini anche nella prossima stagione ... Continua a leggere>>

Grande Fratello, Cesara Buonamici confermata come opinionista per la prossima edizione Nuovi possibili progetti televisivi per la giornalista - Al "Grande Fratello" Cesara Buonamici farà il bis: sarebbe stata confermata come opinionista per la nuova edizione in arrivo a settembre ... Continua a leggere>>

Isola 2024, Sonia Bruganelli sbarca in Honduras: dubbi e sospetti - L'opinionista raggiungerà i naufraghi di questa 18esima edizione La mossa sta generando un mistero e tante ipotesi ... Continua a leggere>>