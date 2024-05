(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilfinisce addosso all’di 52 anni che è grave. L’infortunio sul lavoro si è verificato alle 17.15 di ieri a San Rocco al Porto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la pesante porta di metallo si sarebbe staccata all’ingresso, per cause da chiarire, finendo sulle gambe e sulla schiena dell’senegalese che vive a Piacenza. Un trauma importante che ha richiesto il trasporto d’urgenza, con l’elisoccorso, all’ospedale milanese Niguarda. Nello stabilimento sono arrivati anche i sanitari dell’automedica e di un’ambulanza della Croce rossa di Pizzighettone. Il ferito è stato quindi liberato dalla morsa del metallo, medicato, immobilizzato e trasportato all’ospedale milanese.

Il portone metallico d’ingresso dell’azienda si è stacca to all’improvviso e lo ha colpito provocandogli traumi da schiacciamento a un braccio e a una gamba. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri alla Texon Italia di via Cimitero Vecchio a Cassolnovo, società che opera nel settore del settore ... Continua a leggere>>

San Rocco al Porto (Lodi), 2 maggio 2024 – grave Incidente sul lavoro , oggi pomeriggio poco dopo le 17, all’industria meccanica Bassi, in via Luigi Bassi, a San Rocco al Porto , nel Lodigiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di 52 anni della produzione sarebbe stato travolto ... Continua a leggere>>

Un operaio è stato travolto dal Portone in metallo dell'azienda per cui lavora che si è stacca to all'improvviso. Il 52enne , dipendente dell'azienda 'Bassi' nel Lodigiano, ha riportato traumi alle gambe e alla schiena.Continua a leggere Continua a leggere>>

operaio schiacciato da un portone. È in gravi condizioni - Infortunio sul lavoro a San Rocco al Porto: operaio di 52 anni gravemente ferito da un portone di metallo caduto. Trasportato d'urgenza a Niguarda. Il portone finisce addosso all’operaio di 52 anni ... Continua a leggere>>

Avellino, gli operai in sciopero non si fidano dell'Asidep e presidiano gli impianti - In Irpinia impianti di depurazione industriale fermi e presidiati. È cominciata da ieri mattina la nuova protesta dei 53 dipendenti dell'Asidep che hanno ripreso l'astensione ... Continua a leggere>>

Furto in casa durante i lavori. Spariti una fede e due anelli - Ladri sono entrati in un’abitazione a Civitanova Alta, dove erano in corso dei lavori, per portarsi via quattro anelli d’oro e di gran valore (in tutto circa 8mila euro di refurtiva), oltre a una scat ... Continua a leggere>>