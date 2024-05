Open Day al Conservatorio Tomadini di Udine - domenica 5 maggio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 3 maggio 2024) Saranno ben 26 le Lezioni musicali impartite nella GiornataDay 2024 deldi: dal violino alla tuba, dal pianoforte alla liuteria passando per tromba, fagotto, fisarmonica, violoncello, canto e moltissimi altri strumenti dei 10 Dipartimenti del, sui quali si focalizzano ben 90 Corsi dell’Anno Accademico 2024. Ma non solo: dalle 10 alle 20, in una Festosa Maratona Musicale, si avvicenderanno ben 15 Concerti nella sede delin piazza Primo, uno ogni 15 minuti. Si apriranno sui ritmi delle percussioni e si congederanno nel segno del jazz, e proprio in apertura il Sax Quartet proporrà l’esecuzione di “Rapsodia”, sulle tracce dell’applaudito concerto inaugurale ...