Onore a Corsi | Eroe della lotta al nazifascismo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il Comune rendea Ateo Garemi, Vasco, Nevilio Casarosa e tantissimi altri "che scelsero di sacrificare la propria vita per donare all’Italia libertà e democrazia. Figure che giovani e ragazzi non devono dimenticare". Alla memoria Vascocirca trent’anni fa è stata intitolata la scuola primaria di primo grado. Vasco venne ucciso il 2 maggio del 1944 alla testa di una formazione partigiana a Rochepaule, nel dipartimento dell’Ardèche. Per gli 80 anni da quel giorno il municipio ne ricorda la storia. Vascoche nelle brigate partigiane portò il nome di battaglia di "Comandante Pierrot" era nato da una famiglia di modeste condizioni figlio di Santi e Maria Barachini entrambi braccianti. Anch’egli, come molti altri concittadini, dovette emigrare in Francia nel 1936 per trovare un lavoro dignitoso. ...