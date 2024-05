Ondata di rapine nel napoletano | Le forze dell’ordine mobilitate

(Di venerdì 3 maggio 2024)dinel: rapinatore con fucile a Miano tenta di rapinare un portavalori, nessun ferito. Secondo agguato a Giugliano Una serie di audaci tentativi di rapina ha scosso la zona delnelle ultime ore, portando lead intensificare le loro operazioni per garantire la sicurezza pubblica. In Vico Vincenzo Valente a Napoli (Miano), il silenzio è stato spezzato da un tentativo di rapina presso un ufficio postale. Un individuo mascherato, armato di un fucile a canne mozze, ha tentato di assaltare un portavalori durante le operazioni di prelievo di contanti. Tuttavia, grazie alla rapida reazione delle guardie giurate, che si sono rifugiate all’interno del veicolo e dell’ufficio postale, il crimine è stato sventato. Fortunatamente, ...

