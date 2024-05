Oltre 120 università nel mondo occupate per Gaza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sono stati almeno 2.000 le persone arrestate nei campus universitari americani nel corso delle proteste pro-di questi ultimi giorni. Sull’ondata di proteste contro l’offensiva di Israele nella Striscia è intervenuto anche il presidente Joe Biden: «Il vandalismo, il rompere vetrate, chiudere i campus e costringere a cancellare le classi non è protesta pacifica, così come non lo è minacciare o intimidire le persone». «Il dissenso – ha aggiunto Biden – è essenziale per la democrazia, ma non deve mai portare al disordine. L’America non è un Paese autoritario, ma neanche un Paese senza leggi. Per questo l’ordine deve prevalere». Le manifestazioni pro-Palestina non coinvolgono solo gli atenei Usa. A Parigi la direzione di Sciences Po ha annunciato la chiusura della sua sede principale, a causa una nuova occupazione. La Columbia University Apartheid Divest ...