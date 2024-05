Ocse - prospettive per l’Italia | crescita modest - ma serve aggiustamento del bilancio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Secondo leeconomiche dell’è proiettata a registrare unadel Più dello 0,7% nel corso del 2024 e dell’1,2% nel 2025. Tuttavia, l’organizzazione sottolinea la necessità perdi mettere il debito pubblico su una traiettoria più sostenibile attraverso adeguamenti die riforme strutturali. Pur prevedendo una contrazione del debito pubblico italiano, si avverte che questo rimarrà superiore al 3% fino al 2025, richiedendo quindi undiampio e protratto nel tempo per affrontare le pressioni future sulla spesa., previsioni sull’inflazione, debito al 140% nel 2025 Secondo le ultime previsioni dell’Economic Outlook, in Italia si prevede un significativo ...

