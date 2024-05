Occupazione | a marzo tasso al 62,1% Per l’Istat è nuovo record italiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Aumenta l'in Italia. L'Istat parla di. Vediamo i dati: a2024, rispetto al mese precedente, aumentano gli occupati e gli inattivi, mentre diminuiscono i disoccupati. L'cresce (+0,3%, pari a +70mila unità) per uomini e donne, per dipendenti e autonomi e per tutte le classi d'età a eccezione dei 35-49enni che registrano un calo L'articolo proviene da Firenze Post.

Dispositivi medici ‘legacy’: in arrivo le prime scadenze del periodo transitorio - Visti i nuovi requisiti per la commercializzazione dei dispositivi ... è la scadenza posteriore al 20 marzo 2023) di presentare una domanda di rinnovo della certificazione entro il 26 maggio 2024, ... Continua a leggere>>

L'Istat registra un nuovo record per il mercato del lavoro: a marzo +70 mila occupati - Il tasso di occupazione supera il 62 per cento, la disoccupazione scende al 7,2 per cento e quella giovanile si ferma al 20,1 per cento. I numeri dell'Istituto nazionale di statistica ... Continua a leggere>>

Amgas: nominato nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione - BARI - Il Sindaco Antonio Decaro, dopo aver ricevuto le dimissioni volontarie del dott. Diego De marzo dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amgas S.p.A., ha emesso questa mat ... Continua a leggere>>