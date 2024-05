Nuovo lungomare di Bagnoli - Invitalia scrive agli abitanti di Coroglio | sopralluoghi nelle case

Il Nuovo piano viabilità in via Nazario Sauro a partire da domani, venerdì 15 marzo 2024 e fino al 31 maggio prossimo.Continua a leggere Continua a leggere>>

Dopo la Nike anche la Fiat sceglie Napoli per uno spot pubblicitario: in questo caso dedicato alla Panda e con riprese sul Lungomare .Continua a leggere Continua a leggere>>

Jesi Amazon: stazione e corse aggiuntive, 21 Sindaci scrivono a Rfi e Trenitalia - Area attrezzata con binari ferroviari che offre possibilità di ingresso e uscita di treni sia dal nodo di provenienza Ancona che da quello di Fabriano ... Continua a leggere>>

Pellaro, ecco il nuovo parco giochi in Via Marina. Falcomatà si “vendica”. E poi fa una proposta - E’ stato inaugurato il nuovo parco giochi sul lungomare di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. Già da diverse settimane l’intenzione era quella di regalare uno spazio accogliente per i bambini, ... Continua a leggere>>

Covid Italia, contagi e morti in aumento nell'ultima settimana: bollettino e dati - (Adnkronos) - Casi e morti Covid in aumento in Italia nell'ultima settimana. Tra il 25 aprile e il primo maggio si registrano 618 nuovi positivi, con una variazione di +17% rispetto alla settimana ... Continua a leggere>>