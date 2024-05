Now You See Me 3 | Rosamund Pike avrà un ruolo chiave nel nuovo sequel

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo anni di attesa, la produzione del terzo film del franchise si è rimessa in moto Come riportato da Variety,si unirà al cast di Now You See Me 3, terzo capitolo del franchise di grande successo della Lionsgate. I dettagli sulla sua parte sono stati tenuti nascosti, ma secondo il comunicato stampaun "" nel film. I membri del cast originale Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman dovrebbero tutti riprendere i loro ruoli. Anche Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt sono stati ingaggiati in nuovi ruoli.si unisce all'ensemble mentre ilfilm riporterà il pubblico a seguire le avventure dei ladri illusionisti conosciuti …

