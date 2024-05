Orsago, pensionata si ritrova il ladro in camera: la figlia lancia l’allarme - I ladri ritornano nella stessa zona dove hanno già realizzato dei furti. Nella notte tra martedì e mercoledì ci sono stati dei tentati colpi in via Boscarin, a pochi passi dal centro di Orsago. In un ... Continua a leggere>>

Benny Blanco beve olio extravergine per prevenire i postumi della sbornia. Ma è un falso mito da smontare - Nel popolare show televisivo di Jimmy Fallon, il compagno di Selena Gomez ha consigliato di bere olio extravergine per contrastare l'hangover. Ma i dietisti non sono d'accordo ... Continua a leggere>>

Non senti la sveglia La soluzione al problema potrebbe essere molto semplice - Il problema in ogni caso è lo stesso: l’allarme dell’iPhone suona talmente basso che è impossibile da sentire. Tanto basso che chi lo ... azienda è al lavoro per sistemare il problema della sveglia. Continua a leggere>>