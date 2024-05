Nicola Zingaretti in tour elettorale | da San Giuliano Terme a Pisa - doppio appuntamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 -, già Presidente della Regione Lazio e Segretario nazionale del PD, sarà impegnato in unin vista delle elezioni europee. Il 5 maggio alle 18 sarà a Sanpresso il Circolo Arci Globo Verde di Ghezzano in sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Cecchelli per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Successivamente, alle 20, sarà ospite della cena di autofinanziamento al Circolo ARCI Pagoda di Riglione a, candidato secondo in lista nella circoscrizione Centro Italia dopo Elly Schlein, parteciperà alla cena di autofinanziamento, offrendo un'opportunità di dialogo su temi centrali delle campagne elettorali, come la ...