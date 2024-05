New York - Londr - Parigi Ma anche Mila -o, R -ma, Ven -zia, Prato La wish list per i viaggi di questa estate segue le mostre fashion più belle in giro per il mondo

Ha destato molta commozione la morte dello scrittore Paul Auster , scomparso il 30 aprile per un cancro a 77 anni. Noi lo ricordiamo anche come regista. Continua a leggere>>

Sembra paradossale, in un mondo che legge sempre meno. I gruppi di lettura sono diventati cool: da club del libro per iniziati, incontri polverosi per bibliofili incalliti e anziane signore con molto tempo libero, si sono trasformati in party, reading party. La tendenza arriva dagli stati Uniti, ... Continua a leggere>>