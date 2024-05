Nessuna fascia di garanzia - sciopero treni 4 e 5 maggio | panico tra pendolari

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 3 maggio 2024) “di”,deiil 4 e 5tra i. Gli ultimi aggiornamenti in merito Ennesimodeiche andrà in scena per due giorni consecutivi: sabato 4 e domenica 5. Ad annunciarlotalia con una nota sul proprio sito. A partire dalle ore 21 di domani sabato 4, fino alle 20:59 di domenica 5potrebbero subire cancellazioni e variazioni. Motivo? Per via, appunto, di unonazionale da parte del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord.dei ...