Nello scontro fra Washington e Berlino sulla Cina - Macron sta con tedeschi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il mese di aprile ha mostrato quanto siano divise. Entrambe in scena sul palcoscenico di Pechino. Le visite a Pechino Da una parte, il segretario al Tesoro Janet Yellen vi ha denunciato le politiche commerciali iper-aggressive: “il mercato globale è inondato da prodotti cinesi artificialmente economici”. Poi, il segretario di Stato Antony Blinken si è lamentato di molte cose, a partire dal sostegno alla Russia in Ucraina: “è una minaccia, non solo alla sicurezza ucraina, ma pure a quella europea … garantire la sicurezza transatlantica è un interesse fondamentale degli Stati Uniti; nelle nostre discussioni di oggi, ho chiarito che, se lanon risolve tale questione, la risolveremo noi”. Dall’altra parte, il cancelliere Olaf Scholz, vi ha guidato una ampia delegazione di industriali e politici in una ...

