Nba Playoff | Knicks e Pacers mandano a casa Embiid e Giannis

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'avventura aidi, ovvero dei Philadelphia 76Ers e dei Milwaukee Bucks, termina amaramente al primo turno. Per la franchigia della città dell'amore fraterno decisiva la sconfitta 115-118 contro i New Yorkguidati da uno splendido Brunson in gara sei, mentre Haliburton e compagni hanno dominato il sesto appuntamento contro i Bucks per 120-98, con una serata da ricordare per T.J. McConnell. Per il numero 9 di Indiana alla sirena sono 20 punti, 9 assist e 4 palle rubate, tre cifre che rappresentano i suoi tre high di carriera in partite di, un grandissimo contributo in uscita dalla panchina. Questa notte in arrivo altre due gare sei: Magic contro Cavs, con i secondi che sono sopra per 3-2, e la tanto attesa Dallas - Clippers, con Luka Doncic che potrebbe eliminare ...