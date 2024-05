NBA - i risultati della notte | New York e Indiana in semifinale di conferenc - gare-6 da sorrisi con Philadelphia e Milwaukee

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nottata proficua per NewKnicks ePacers ai playoff NBA. Destino in comune per le squadre di Tom Thibodeau e Rick Carlisle: entrambe chiudono a gara-6 le proprie serie rispettivamente con76ers eBucks e si sfideranno per un posto alle finali die dallatra il 6 ed il 7 maggio. Gara 6 combattuta per la squadraGrande Mela, che inizia a marce altissime al Wells Fargo Center toccando anche il +22 nel corso del primo quarto con il solito Jalen Brunson, che alla fine sarà il migliore con 41 punti e 12 assist, ma piano piano i padroni di casa escono fuori, trascinati da un Joel Embiid da 39 punti e 13 rimbalzi. La partita diventa punto a punto, a sparigliare le carte nel finale ci pensa la tripla top on the key di ...

