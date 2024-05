Smantellata una centrale operativa di Finti avvocati e Carabinieri , specializzati in truffe agli anziani . Per accedere alla loro base, un appartamento al quarto piano, in vico Parrettari, nel quartiere Mercato, a Napoli , i militari si sono finiti vicini di casa. In manette tre persone: Saverio ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minuti In quell'appartamento al quarto piano, in vico Parrettari, c'è poca luce. I palazzi sono incollati spalla a spalla e anche quelli sull'altro lato della strada possono essere sfiorati allungando le braccia. Collegati da fili di biancheria ingiallita dallo smog, balconi ...

Le tre persone arrestate a Napoli si spacciavano per Finti avvocati e carabinieri per truffare gli anziani , ma nell'ultima occasione si sono trovati alla porta i militari veri. Finti avvocati e Finti carabinieri insieme per truffare anziani . E' quanto hanno scoperto i carabinieri , veri, che hanno ...

napoli, truffa agli anziani: finti avvocati presi da veri carabinieri - i carabinieri lo hanno fermato e attualmente si trova in tribunale. Io sono l'avvocato che deve difenderlo ma servono soldi». Con questa trama uno dei truffatori fermati ieri a napoli, in zona Mercato ...

La strage sul lavoro, due morti nel Napoletano - L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via Depugliano dove sono intervenuti i carabinieri.Un altro morto sul lavoro, in provincia di napoli. Dopo l'operaio deceduto a Lettere, questa mattina i ...

La strage sul lavoro non conosce sosta: due morti a napoli - napoli – Ancora una volta il lavoro diventa tragedia in ... Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini. Il secondo episodio mortale si è verificato ad ...