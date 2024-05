Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) Questo docufilm…davvero bene fatto per dargli un risvolto sociale educativo e didattico andrebbe proiettato in tutte le scuole di Italia. Il calcio Fenomeno sociale alto Il calcio rappresenta da sempre il fenomeno che scandisce 90? che possono mutare lo stato d’animo della gente. Prendi, per esempio da Febbraio 2023 ad Agosto ed ancora oggi festeggia ancora Bisogna credere in qualcosa cui aggrapparsi. Il calcio per educare il resto del Bel Paese alla Bellezza e civiltà di, per raccontare l’eruzione di un popolo intero NAPOLETANO per scelta, un modo per essere vivi tra i morti. Ciò detto sappiate che C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove vi entri dentro ed rimani senza fiato, per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l’età…”vedie poi muori”, così si dice e ...