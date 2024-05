Napoli - De Laurentiis presente all’allenamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è allenato sotto gli occhi attenti di Aurelio Deil. Il patron azzurro, all’indomani della prima del film sulla conquista dello scudetto (“Sarò con te”), ha voluto fare visita ai giocatori per caricarli in vista della sfida di lunedì sera in casa dell’Udinese. La squadra era stata al cinema Metropolitan di via Chiaia per partecipare all’anteprima della pellicola “tricolore”. Mister Calzona era al suo posto regolarmente dopo l’attacco febbrile di ieri che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il campo di allenamento. Il tecnico azzurro ha dovuto fare a meno di Juan Jesus che ha svolto personalizzato in palestra. Ha lavorato per metà sessione con il gruppo il portiere Gollini mentre per Zielinski solite terapie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.