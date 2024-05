Napoli confronto a Castelvolturno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) È stata la serata dei ricordi quella di ieri a, con l’anteprima di “Sarò con te”, il docufilm che ha come scopo quello di ripercorrere la cavalcata scudetto degli azzurri che lo scorso anno hanno potuto festeggiare. Da domani, sabato 4 maggio, sarà al cinema per il pubblico, ma nel frattempo ieri è stato il momento dei vecchi protagonisti, a partire dai calciatori, accolti non con tantissimo entusiasmo, fino a Luciano Spalletti. Acclamatissimo il tecnico di Certaldo, oggi ct della Nazionale ma sempre nei cuori dei tifosi partenopei che erano all’esterno del cinema Metropolitan di, pronti a fargli sentire tutto il loro calore. VCalciomercato.com e Terzotempo.com rilanciano le ipotesi che girano nell’ambiente partenopeo. Spalletti ha rischiato anche di non esserci. Tutto ruotava attorno alla squadra, ...