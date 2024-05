Nacho - niente Inter | verso il definitivo no! Scelta la destinazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 3 maggio 2024)Fernandez a fine stagione lascerà il Real Madrid come free agent. Lo spagnolo, accostato anche all’, ha deciso la sua prossima. Non sarà in Europa.è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024 e non rinnoverà il contratto col Real Madrid. Come riferisce Marca, lo spagnolo, 34 anni, si trasferirà in MLS. Dunque, nel futuro dinon ci sarà né l’né tantomeno l’Europa, bensì gli States. Sia lo scorso anno, che qualche settimana fa,era stato accostato all’come free agent. Il pluricampione del Real Madrid ha deciso ladel MLS, da capire ancora la squadra. In terra americana, ci sono diversi ex giocatori della ...