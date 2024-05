Myrta Merlino ancora assente a Pomeriggio 5 | il pubblico non ne può più

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha collezionato più assenze che presenze a5 per essere eufemistici durante la conduzione che le è stata affidata quest’anno. Le volte in cui è stata sostituita in trasmissione sono davvero moltissime, tra cui anche la puntata di ieri e quella di oggi. Il, adesso, è apparso davvero spazientito dal suo comportamento. Nuove assenze di5: la reazione delNon si è mai visto un conduttore assentarsi tutte queste volte da un programma che gli è stato assegnato., invece, sta facendo decisamente eccezione. La presentatrice, infatti, non ha preso parte alla messa in onda di ieri del programma pomeridiano di Canale 5 ...

Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5. La conduttrice, come è successo già ad aprile, e come aveva lei stesso annunciato, sarà assente oggi e domani venerdì 3 maggio dal talk show pomeridiano di Canale 5. A sostituirla il giornalista Giuseppe Brindisi. E sui social qualcuno già ironizza in modo... Continua a leggere>>

POMERIGGIO 5 non funziona. Gli ascolti sono in CADUTA LIBERA pur con miglior traino, orario e budget. Tra le candidate per sostituire MYRTA MERLINO c’è CESARA Buonamici. I nomi che circolano da tempo sono sempre gli stessi: Veronica Gentili che alla fine dovrebbe rimanere alle Iene, poi Simona ... Continua a leggere>>

Myrta merlino sostituita: il nome bomba direttamente dalla Rai - Myrta merlino potrebbe essere sostituita nella conduzione di pomeriggio 5: è questa la voce che sta circolando in queste ore. Continua a leggere>>

Cesara Buonamici non lascia ma raddoppia (Retroscena TvBlog) - Duplice impegno in arrivo nella prossima stagione televisiva su Canale 5 per Cesara Buonamici Vediamo come stanno le cose ... Continua a leggere>>

I rumors: Serena Bortone in pole position per sostituire Myrta merlino a pomeriggio 5 - Successivamente al diverbio con la Rai, ora stanno prendendo piede voci che immaginano Serena Bortone come erede di Myrta merlino nel pomeriggio di Mediaset, pettegolezzi sostanziati anche dall’ultima ... Continua a leggere>>