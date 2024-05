Museo del marmo - nuovo look Al via i lavori di ristrutturazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) E’ quasi conclusa la progettazione deldel. Il punto ne. la commissione cultura presieduta da Gianmaria Nardi in cui sono intervenuti l’assessore alla Cultura Gea Dazzi e l’architetto Paolo Camaiora assieme ai collaboratori. Partiranno nei prossimi mesi idi riqualificazione realizzati dal Comune, proprietario delle collezioni, assieme alla Camera di Commercio, proprietaria dell’immobile, sulla base del protocollo siglato nel febbraio del 2023. Della progettazione sono incaricati Opera engineering, ingegnere Davide De Carli e architetto Paolo Camaiora. I primiriguarderanno nuova impermeabilizzazione della copertura, verifica e rimessa dei pannelli fotovoltaici, realizzazione di unimpianto elettrico, demolizione dei materiali interni non ignifughi e rivisitazione ...

