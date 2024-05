Multe auto 2024 | attenzione il ricorso è gratis entro 60 giorni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lepossono essere contestate mediante appositoma ci sono varie strade da seguire, siache a pagamento. Se si riceve una multa per la propriama ci sono gli elementi affinché questa sia invalida, è possibile per il cittadino richiederne l’annullamento. Molti però non sono adeguatamente informati a riguardo e quindi non conoscono le procedure da attuare, pensano si possa fare solo a pagamento e pertanto evitano anche se è possibile., come fare(cityrumors.it)Ilva ritenuto come modalità prevista dalla legge e diritto del cittadino, chiaramente non è un escamotage per non pagare quando effettivamente è stata commessa l’infrazione ma una tutela in caso di ...