Mourinho al Benfica? La risposta dello Special One è esilarante

(Di venerdì 3 maggio 2024) Joséè alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esonero dalla Roma e continuano a circolare notizie anche a sorpresa. LoOne è tornato in Portogallo per prendere parte a un evento e unanon è passata inosservata. “Il? Non fatemi questa domanda, non mi piace”, ladi, ex del Porto ma anche, nel 2000 e per sole 9 partite, del. “Per prima cosa, nel calcio non sono mosso da certi sentimenti. Per seconda, non mi piace parlare di certe cose se un determinato club ha già un allenatore. Mi sono sempre tenuto lontano da certi comportamenti poco etici e quindi certe domande mi rovinano il fine settimana“. Il commento sul Chelsea “A Londra vivo a due minuti dallo stadio del Chelsea, è così vicino che si sentono bene le ...

