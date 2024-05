Motoraduno a Fregene | chiusi i parcheggi sul Lungomare di Ponente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fiumicino, 3 maggio 2024 – Per la giornata di domani, 4 maggio 2024, è stata istituita la disciplina di traffico provvisoria dalle ore 13:00 alle ore 17:00, chiusura temporanea deisuldialtezza “Gilda On the Beach”, per una manifestazione che prevede un raduno di circa 250 moto “Ducati”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.