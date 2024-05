Monza - Palladino | 'Futuro? Non do peso alle notizi - priorità alle ultime quattro partite'

"Quello che abbiamo fatto quest'anno resta straordinario" MONZA - "Affrontiamo una squadra nuova, in salute, con un nuovo mister che sa fare giocare bene, più concreto. Tudor è un grande mister, sono contento di ritrovarlo. Noi cercheremo di metterli in difficoltà". Raffaele Palladino presenta ... Continua a leggere>>

Il tecnico del Monza Palladino ha parlato, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato con la Lazio: “Giochiamo contro una squadra estremamente cambiata rispetto al girone d’andata. C’è un altro allenatore e un’altra situazione di classifica. Conosco Tudor e ho condiviso lo ... Continua a leggere>>

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, in vista del match di Serie A contro la Lazio. I dettagli Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista di Monza-Lazio. MOMENTO– «La squadra va difesa quando c’è da difenderla e va attaccata quando c’è da attaccarla. Vero, il ... Continua a leggere>>