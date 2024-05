Monza-Lazio | i convocati di Palladino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il tecnico del, Raffaele, al termine della rifinitura della vigilia, ha convocato 23 giocatori per la sfida casalinga contro la, gara della trentacinquesima giornata di Serie A 2023/24, in programma sabato 4 maggio alle 18.00 all’U-Power Stadium. Questa la lista completa: Donati, Izzo, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Caprari, Djuric, Pedro Pereira, Di Gregorio, Birindelli, Zerbin, V. Carboni, Pablo Marí, Sorrentino, Maldini, Colpani, Pessina, D’Ambrosio, Bondo, Mota Carvalho, Ferraris, Gori, Kyriakopoulos. SportFace.

Monza, palladino: “Non vinciamo ma creiamo tanto. A Lecce con Colpani non è andata bene” - Così Raffaele palladino sul momento del suo Monza: “La squadra va difesa quando c’è da difenderla e va attaccata quando c’è da attaccarla. Vero, il Monza non vince da tempo ma ho sempre visto ottime ... Continua a leggere>>

Monza, il DS: "Popovic Ha una grandissima tecnica". Poi spiega perché non gioca - è stato mandato al Monza per fare esperienza. Tuttavia, finora, il calciatore serbo ancora non ha debuttato con il team del mister Raffaele palladino. Ha collezionato qualche presenza con la Primavera ... Continua a leggere>>

Monza, palladino ne convoca 23 per la Lazio: l'elenco completo - Al termine della rifinitura della vigilia, l'allenatore del Monza, palladino, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per monza-lazio, gara della trentacinquesima giornata di Serie ... Continua a leggere>>