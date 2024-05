montblanc, 100 anni di Meisterstück celebrati con Wes anderson - L'iconica stilografica compie un secolo di vita. Un anniversario importante, che la Maison ha deciso di celebrare con una campagna speciale creata con il regista e sceneggiatore statunitense Wes Ander ... Continua a leggere>>

Dao-Yi Chow Named New Era Creative Director - Fashion designer Dao-Yi Chow has been announced as the new Creative Director and Vice President of New Era.