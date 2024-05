Monitoriamo la situazione che è aggravata dalle assenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Per trovare un Operatore Socio Sanitario dentro ad alcune degenze dell’ Azienda Usl Toscana Nord Ovest e al S.Luca in particolare, ormai bisogna fare quasi una caccia al tesoro: gli OSS mancano, la Regione Toscana non li assume ribaltando tutti gli effetti negativi sull’azienda sanitaria che, per coprire i turni con questo modello organizzativo è costretta a tagliarli“, era stata l’efficace sintesi di Uil Fpl e del suo segretario provinciale Pietro Casciani e del responsabile aziendale Andrea Lunardi. A Uil l’Azienda sanitaria risponde a filo diretto: “Lache riguarda gli Oss è da tempo sotto attento monitoraggio e attenzione da parte della Direzione aziendale e del dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche, che, nelle more della sostituzione del turn-over richiesto, ha adottato varie soluzioni organizzative, sempre in linea con il ...