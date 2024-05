Mondiali staffette 2024 - Jacobs | Siamo i campioni olimpic - vogliamo qualificarci per Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) “i,molto concentrati su questa gara eper”. Marcellparla in conferenza stampa alle World Relays di Nassau alla vigilia della prima giornata che mette in palio i primi otto posti per le Olimpiadi, in ognuna delle cinque. “Ho avuto tanti infortuni negli ultimi anni e ho deciso di cambiare tutto – e parole di– È l’annoo e sto provando a fare di tutto per tornare più forte di prima”. “dopo i due ori di Tokyo? Non sento pressione – chiarisce l’azzurro – soltanto motivazioni per vincere ancora, anche se so che non sarà facile… ora Noah ‘is the man!'”, dice strizzando l’occhio a Lyles, anche ...