Mois G | si chiama Piove il suo nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 3 maggio 2024) Da venerdì 3 maggio 2024 è in rotazione radiofonica “” feat. NIGU, ildiestratto dal primo album “MINORENNE”, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 marzo. “” è un brano caratterizzato da un testo malinconico in cui i due artisti,G e NIGU, raccontano di una relazione d’amore tossica, dei sentimenti causati da essa arrivando a personificare la pioggia con la frase “sul mio cuore”. Il progetto è seguito dall’A&R Massimo Guidi per la M&M-D&G Music. Commenta l’artista sulbrano: “Sento così freddo, mentre se mi guardi dentro, puoi vedere quanto”. “Minorenne” l’album d’esordio diG si distingue per la sua versatilità sonora, spaziando da ...