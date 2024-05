Modena - derby sconfortante Nemmeno un tiro in porta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pierpaolo Bisoli era stato fin troppo ambizioso il giorno prima del. E poteva anche sembrare normale pensare ed immaginare un ulteriore rilancio dopo essersi liberati di quel pesante zainetto sulle spalle da 12 partite, come lui stesso l’aveva definito. Ma se c’è una cosa che questa sciagurata stagione ha insegnato è che la realtà si è sempre presentata (e scontrata) in faccia alper spiattellare sul tavolo errori, difetti e peccati. E così anche Reggio Emilia è stata nefasta, la ciliegina sulla torta mal riuscita di un’annata che sta volgendo al termine senza acuti, senza serenità e, soprattutto, senza chissà quali basi per il prossimo anno. Perché, è bene dirlo, con Bisoli dovrà essere fatto un mercato in funzione al tecnico che siede in panchina e ad occhio e croce sarà una piccola rivoluzione. Detto questo, tocca analizzare ...