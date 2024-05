Mobilità docenti 2024 - ecco le cattedre disponibili e i posti accantonati per provincia prima dei movimenti Aggiornato

La pubblicazione degli esiti delle domande di Mobilità del personale docente a.s. 2024 -25 è atteso il 17 maggio. Gli Uffici scolastici provincia li stanno pubblicando i posti disponibili prima dei movimenti . L'articolo Mobilità docenti 2024 , ecco le cattedre disponibili per provincia prima dei ... Continua a leggere>>

La pubblicazione degli esiti delle domande di Mobilità del personale docente a.s. 2024 -25 è atteso il 17 maggio. Gli Uffici scolastici provincia li stanno pubblicando i posti disponibili prima dei movimenti. L'articolo Mobilità docenti 2024 , ecco le cattedre disponibili per provincia prima dei ... Continua a leggere>>

La pubblicazione degli esiti delle domande di Mobilità del personale docente a.s. 2024 -25 è atteso il 17 maggio. Gli Uffici scolastici provincia li stanno pubblicando i posti disponibili prima dei movimenti. L'articolo Mobilità docenti 2024 , ecco le cattedre disponibili per provincia prima dei ... Continua a leggere>>

... https://www.facebook.com/tecnicadellascuola " Instagram: https://www.instagram.com/tecnicascuola/ Twitter: https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #docenti Continua a leggere>>

... come si legge nell'OM 30/2023: I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.che dovrà recepire anche le deroghe previste dal CCNL 2019/21 e già applicate per la mobilità (... Continua a leggere>>