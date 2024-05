Mo | Meloni vede Amherd - apprezzamento per ruolo Svizzera in risoluzione Onu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "per ilsvolto dalla Confederazionequale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, in linea con la2728" sul cessate il fuoco. Ad esprimerla la presidente del Consiglio Giorgia, nell'incontro oggi a Palazzo Chigi con la Presidente della ConfederazioneViola

