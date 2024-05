Mo | Haniyeh conclude il viaggio in Turchia e torna in Qatar

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ankara, 3 mag. (Adnkronos) - Il capo dell'ufficio politico di Hamas Ismailè ??to indopo undi due settimane innel quale ha condotto una serie di incontri ufficiali. Lo ha riferito l'organizzazione palestinese islamista. Tra i funzionari cheavrebbe incontrato figurano il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il ministro degli Esteri turco e la leadership del Fronte popolare per la liberazione della Palestina - scrive il Jerusalem Post - Hamas ha aggiunto cheè stato accolto da decine di altri leader turchi che hanno espresso la loro solidarietà a Gaza e al popolo palestinese.

