Mo | Conte - ' manifestazioni? Dialogo con studenti per no violenze e tenere fuori forze ordine'

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Sono assolutamente contrario al fatto che ci siano censure sugli accordi tra le università: la cultura non può mai trovare barriere e motivazioni politiche". Così Giuseppea L'Aria che Tira su La7. Quanto allanegli atenei, il leader M5S osserva come "in questo momento sia comprensibile una ferma condanna non di Israele ma di Netanyahu: occorre un cessate il fuoco incondizionato, inaccettabile che continuino a morire bambini, donne, civili". Detto questo "non possiamo che auspicare che lee le occupazioni siano sempre non violente. Se io avessi la responsabilità come autorità accademica andrei a parlare con gli, affronterei il dibattito e inviterei a non lasciare che ci siano episodi violenti che danneggerebbero quel dibattito e inviterei le ...