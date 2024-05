Minaccia il suicidio - sono stanco dei soprusi dei giudici

Polemica concitata a Piazzapulita (La7) tra Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire e candidato alle europee per il Pd nella circoscrizione Centro, e il leader di Azione Carlo Calenda, che invece correrà come capolista del suo partito in tutte le circoscrizioni, tranne che in quella del ... Continua a leggere>>