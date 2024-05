Milva - diva per sempr - il film documentario che rende omaggio alla grande cantante italiana

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 3 maggio 2024)pere è unche vuole principalmente essere unad una delle nostre interpreti musicali e attrici teatrali più grandi ed apprezzate in patria e all’estero. Scomparsa nel 2021, l’artista originaria di Goro ha profondamente segnato la storia dello spettacolo sia per l’innato talento che per la personalità fuori dal comune, oltre che per l’eleganza con la quale è stata capace di approcciarsi al pubblico che l’ha amata e seguita per decenni. Vi diciamo tutto quello che occorre sapere sulla pellicola, dove e quando vederla.pere:ad una artista gigantesca Maria Ilva Biolcati, nome d’arte, nata a Goro il 17 Luglio 1939 e scomparsa il 23 ...