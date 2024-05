Milva - diva per sempr - il documentario su Rai3

(Di venerdì 3 maggio 2024)pere, è iltargato Rai che ricostruisce la vita e la carriera della splendida voce della musica italiana Se molte possono vantare il titolo di “dive”, poche possono affermare di essere rimaste tali pere. Con la sua inconfondibile chioma rossa, la sua voce calda e particolarissima ed una personalità unica,è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani e a farsi conoscere per chi era veramente: un’artista indimenticabile, unain eterno.pere, regia di Angelo Longoni, prodotto da Elide Melli per Cosmo P. Eu in collaborazione con Rai Documentari, in onda venerdì 3 maggio in prima serata su Rai Tre, ricostruisce la vita e la carriera di ...

Milva , diva per sempre è un film documentario che vuole principalmente essere un omaggio ad una delle nostre interpreti musicali e attrici teatrali più grandi ed apprezzate in patria e all’estero. Scomparsa nel 2021, l’artista originaria di Goro ha profondamente segnato la storia dello spettacolo ... Continua a leggere>>

“Milva, diva per sempre”, alle 21.45 su Rai 3: le anticipazioni del documentario sulla grande cantante - “Milva, diva per sempre”, alle 21.45 su Rai 3 il documentario sulla vita della celebre cantante, a tre anni dalla morte, con la regia di Angelo Longoni, prodotto da Elide Melli per Cosmo P. Eu in coll ... Continua a leggere>>

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 3 maggio - Scelti per voi da Silvia Fumarola Omaggio alla “rossa” della canzone *** Milva, diva per sempre Rai 3 - 21.20 Il documentario di Angelo Longoni rende omaggio a Milva, scomparsa il 23 aprile di tre ann ... Continua a leggere>>

Dai David di Donatello a "Safe House": ecco cosa vedere questa sera in tv - Milva - diva per sempre Per gli spettatori che sono appassionati di documentari e biografie, la prima serata di Rai 3 offre il film Milva - diva per sempre. Come è facilmente intuibile dal titolo ... Continua a leggere>>