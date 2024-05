Milano - varato il piano concerti anti-caos | ecco cosa prevede

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Limitare i disagi per i residenti, diminuire il traffico intorno alle aree interessate dagli eventi e agevolare l'arrivo degli spettatori con mezzi di trasporto pubblici. Sono le linee di indirizzo, approvate oggi dalla Giunta di, per le modalità di svolgimento di eventi e spettacoli che andranno in scena dalla stagione estiva 2024 Il documento ha anche l'obiettivo di l'individuare piani specifici per l'indirizzamento dei flussi di pubblico in entrata e in uscita, accompagnati da adeguate campagne di comunicazione che invitino a limitare il più possibile auto e mezzi privati. L'efficacia delle misure così predisposte sarà poi valutata con il supporto di Amat e Atm nel corso della stagione e le risultanze potranno essere condivise in sede di tavolo tecnico, così da valutare le azioni da mettere in campo nelle stagioni future. Le linee guida varate oggi ...